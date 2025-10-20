Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
N.A. (51) idaresindeki 44 AFR 303 plakalı otomobil, Savaklı Mahallesi'nde, Z.A. (46) yönetimindeki 34 BR 1938 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan, N.A. ile A.N.A, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
