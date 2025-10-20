Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 22 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda, 22 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 11:27 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:27
        Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadelenin sürdüğünü belirtti.

        Vali Yavuz, sokak satıcılarına yönelik operasyonda, 22 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

