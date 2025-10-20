Malatya'da 22 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildi
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda, 22 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadelenin sürdüğünü belirtti.
Vali Yavuz, sokak satıcılarına yönelik operasyonda, 22 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
