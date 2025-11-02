Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Battalgazi feribot iskelesinde gün batımı güzel görüntü oluşturdu

        Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki feribot iskelesi, gün batımında dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 12:04 Güncelleme: 02.11.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Battalgazi feribot iskelesinde gün batımı güzel görüntü oluşturdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki feribot iskelesi, gün batımında dronla görüntülendi.

        Battalgazi ilçesindeki Karakaya Baraj Göleti üzerinde sefer yapan feribotlar, her gün düzenlenen 7 seferle yüzlerce yolcuyu Elazığ'ın Baskil ilçesine taşıyor.

        İki ilçe arasında ulaşım sağlayan feribotların bulunduğu alan, gün batımında dronla kaydedildi.

        Gölet üzerinde batmakta olan güneşin oluşturduğu renkler, etkileyici görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu

        Benzer Haberler

        11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı açıldı
        11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı açıldı
        Malatya'da buzağı başına 280 lira ek destek verilecek
        Malatya'da buzağı başına 280 lira ek destek verilecek
        Arguvan'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Arguvan'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Turgut Özal Tıp Merkezi el cerrahisinde bölgenin merkezi oldu
        Turgut Özal Tıp Merkezi el cerrahisinde bölgenin merkezi oldu
        Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen kadına başarı belgesi verildi
        Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen kadına başarı belgesi verildi
        Malatya'da 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi açıldı
        Malatya'da 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi açıldı