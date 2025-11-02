Battalgazi feribot iskelesinde gün batımı güzel görüntü oluşturdu
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki feribot iskelesi, gün batımında dronla görüntülendi.
Battalgazi ilçesindeki Karakaya Baraj Göleti üzerinde sefer yapan feribotlar, her gün düzenlenen 7 seferle yüzlerce yolcuyu Elazığ'ın Baskil ilçesine taşıyor.
İki ilçe arasında ulaşım sağlayan feribotların bulunduğu alan, gün batımında dronla kaydedildi.
Gölet üzerinde batmakta olan güneşin oluşturduğu renkler, etkileyici görüntüler oluşturdu.
