        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Zirai donun Malatya kayısısı ve bölge ekonomisine etkileri araştırılacak

        Türkiye genelinde 12 Nisan'da meydana gelen zirai donun Malatya'daki kayısı üretimine sosyal ve ekonomik etkileri, bilimsel açıdan araştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 13:27 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:27
        Zirai donun Malatya kayısısı ve bölge ekonomisine etkileri araştırılacak
        Türkiye genelinde 12 Nisan'da meydana gelen zirai donun Malatya'daki kayısı üretimine sosyal ve ekonomik etkileri, bilimsel açıdan araştırılacak.

        Zirai donun bölgedeki kayısı üretimine ve buna bağlı ekonomik-sosyal yaşama etkilerinin incelenmesi amacıyla Malatya Ticaret Borsası ile İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasında protokol imzalandı.

        Ticaret Borsasında imzalanan protokol kapsamında akademisyenler, 6 ay boyunca sahada incelemeler yapacak, kayısı bahçelerindeki hasar tespitlerini değerlendirecek, üreticiler, esnaf ve tüccar ile ihracatçı işletmelerle görüşmeler gerçekleştirecek.

        Çalışmanın sonunda hazırlanacak rapor, ilgili kurum ve bakanlıklarla paylaşılacak.

        - "Zirai don hadisesini üç aşamada ele alacağımız bir çalışma yapacağız"

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 Nisan'daki donun üreticileri ve bölge ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

        Özcan, şöyle konuştu:

        "Zirai don hadisesini üç aşamada ele alacağımız bir çalışma yapacağız. Birinci aşamada, Malatya'da yaşanan zirai donun kayısı ağaçları üzerinde yarattığı zararlar incelenecek. İkinci aşamada, donun neden olduğu ekonomik kayıpları değerlendireceğiz. Üçüncü aşamada ise zirai donun sosyal etkilerini araştıracağız. Çalışmanın sonucunu raporlaştırarak yetkili kurumlara ve bakanlıklara ileteceğiz. Kayısının hiç olmayışının, gerek ekonomik gerekse sosyal hayatımızda nasıl bir etki oluşturduğunu ilk kez kapsamlı şekilde analiz edeceğiz."

        - "Beyaz eşya, konut alımı ve otomotiv gibi alanlardaki sosyal etkilerin tamamını inceleyeceğiz"

        İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel de zirai donun hem üretici hem de ticaret kesiminde sorunlara yol açtığını belirtti.

        Tuncel, şu bilgileri paylaştı:

        "Bilimsel olarak bunun tam karşılığı nedir? Çiftçi açısından ne ifade ediyor? Zirai don, birçok alanda Malatya ticaretini zarara uğrattı. Biz de bunların analizini yapmak istiyoruz. Hangi sektör nasıl etkilendi, kayısı üreticisiyle birlikte alışveriş yapılan işletmeler ne tür sonuçlarla karşılaştı? Buna bakacağız. Beyaz eşya, konut alımı ve otomotiv gibi alanlardaki sosyal etkilerin tamamını inceleyeceğiz."

        Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

        Törene İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Murat Sezik, İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uğur ve Prof. Dr. Tayfur Bayat da katıldı.

