Zirai donun Malatya kayısısı ve bölge ekonomisine etkileri araştırılacak

Türkiye genelinde 12 Nisan'da meydana gelen zirai donun Malatya'daki kayısı üretimine sosyal ve ekonomik etkileri, bilimsel açıdan araştırılacak.

Zirai donun bölgedeki kayısı üretimine ve buna bağlı ekonomik-sosyal yaşama etkilerinin incelenmesi amacıyla Malatya Ticaret Borsası ile İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasında protokol imzalandı.

Ticaret Borsasında imzalanan protokol kapsamında akademisyenler, 6 ay boyunca sahada incelemeler yapacak, kayısı bahçelerindeki hasar tespitlerini değerlendirecek, üreticiler, esnaf ve tüccar ile ihracatçı işletmelerle görüşmeler gerçekleştirecek.

Çalışmanın sonunda hazırlanacak rapor, ilgili kurum ve bakanlıklarla paylaşılacak.

- "Zirai don hadisesini üç aşamada ele alacağımız bir çalışma yapacağız"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 Nisan'daki donun üreticileri ve bölge ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Özcan, şöyle konuştu:

"Zirai don hadisesini üç aşamada ele alacağımız bir çalışma yapacağız. Birinci aşamada, Malatya'da yaşanan zirai donun kayısı ağaçları üzerinde yarattığı zararlar incelenecek. İkinci aşamada, donun neden olduğu ekonomik kayıpları değerlendireceğiz. Üçüncü aşamada ise zirai donun sosyal etkilerini araştıracağız. Çalışmanın sonucunu raporlaştırarak yetkili kurumlara ve bakanlıklara ileteceğiz. Kayısının hiç olmayışının, gerek ekonomik gerekse sosyal hayatımızda nasıl bir etki oluşturduğunu ilk kez kapsamlı şekilde analiz edeceğiz."