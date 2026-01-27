Habertürk
        Malatya'da depremde 14 kişinin öldüğü Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin duruşma görüldü

        Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 18 tutuksuz sanığın yargılandığı duruşma görüldü.

        Giriş: 27.01.2026 - 15:14 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:14
        Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 18 tutuksuz sanığın yargılandığı duruşma görüldü.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar H.A.H, N.G, İ.A, M.Z.B. ve A.K.A. ile taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme heyeti, önceki celsede keşif ve alınan bilirkişi raporlarının asli bilirkişilere ulaştırılmak üzere Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğini hatırlatarak, ilgili mahkemeden gelecek bilirkişi raporuna göre savcılıktan mütalaa alınmasına karar verdi.

        Heyet, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

        Şadoğlu Apartmanı'nda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Binanın yapımından sorumlu A.O, N.O, B.A. D.D, N.G, N.H, kamu görevlileri M.B, M.H.B, H.A.H, İ.A, A.K.A, A.Y, M.Z.B, N.T.S, V.H.Ş, D.Ö, A.Ö. ve E.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

