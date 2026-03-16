        Malatya'da lise öğrencileri bakkal veresiye defterindeki borçları ödedi

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde Arguvan Şehit Tuncay Göksu Anadolu Lisesi öğrencileri, bir mahalledeki bakkalın veresiye defterindeki borçları kapattı.

        Giriş: 16.03.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Okulda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde Gezi Kulübünde bir araya gelen öğrenciler, ramazan ayı dolayısıyla sosyal sorumluluk projesi yapmaya karar verdi.

        Gezi Kulübü öğretmeni Ali Turgut ile öğrenciler, kendi aralarında topladıkları parayla bir mahalledeki bakkalın veresiye defterindeki borçları kapattı.

        Okul Müdürü Ali Ünverdi, yaptığı açıklamada, öğrencilere teşekkür etti.

        Emeği geçenlere tebrik eden Ünverdi, ramazan ayında yapılan bu yardımın önemli olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

