Malatya Amatör Küme'de play off heyecanı

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1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde play off maçlarının oynanacağının belli olmasının ardından kulüplerin çalışmalara başladığı ifade edildi.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 20192020 normal sezon lig maçları tamamlanırken, Playoff maçlarının fikstürü çekilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları aracılığıyla kulüplerle play off maçlarının oynanacağı bilgisini paylaştığı belirtildi. Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezonda A Grubu’nda Darendespor, Hekimhan Girmana ve Malatyaspor, B Grubu’nda ise Arguvan Belediyespor, Arapgirspor ve Battalgazi Belediyespor Playoff’ta oynama hakkını elde etmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ligler ertelenmeden önce Playoff maçlarının fikstür çekimi gerçekleştirilmişti. Fikstür çekimine göre yeniden oynanması halinde maçların programı şöyle: 1. hafta Hekimhan Girmana Malatyaspor, ArapgirsporArguvan Belediyespor, DarendesporBattalgazi Belediyespor.

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