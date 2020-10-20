Yolcu otobüsündeki oyuncak ayıdan 6 kilo esrar çıktı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde, bir yolcunun yanında bulunan oyuncak ayı içerisinde 6 kilo 224 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MalatyaElazığ karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Aramada, bir yolcunun yanındaki oyuncak ayının içinde 6 kilo 224 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-20 15:46:54



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