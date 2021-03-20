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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kale, Gençlik Merkezi’ne kavuşuyor

İHA

Kale, Gençlik Merkezi’ne kavuşuyor

Malatya’nın Kale ilçesinde Gençlik Merkezi’nin temeli törenle atıldı. 2 milyon TL'ye mal olacak Kale Gençlik Merkezi bin 376 metrekare alana inşa edilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen Kale İlçesinde Gençlik Merkezi’nin temel atma törenine, AK Parti Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, Milletvekili Hakan Kahtalı, Kale Kaymakamı Abdul Selam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Açılış törenin de bir konuşma yapan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kale’de güzel ve önemli bir yatırım yapmak için burada olduklarını belirterek, “Kale ilçemiz son iki yılda çok büyük hizmetler aldı. Bilindiği gibi bir deprem yaşandı ve depremin ardından da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın buraya defalarca gelerek, buradaki mağdur olan kardeşlerimizin mağduriyetinin giderilmesi için AFAD konutlarını inşa etti. Bu Kale ilçemiz için büyük bir ihtiyaçtı. Kale ilçemizin bir ilçe merkezi yoktu. Bugün geldiğimiz noktada Kaymakamlık binamızın yanında büyük bir Cuma Mescidimiz var. Hemen onun arkasına şimdi bin 376 metrekare alan içerisine, 3 katlı Gençlik Merkezini yapıyoruz. Bu konuda başta Murat Koca Başkanımıza, İl Başkanımıza, Millet Vekillerimize ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Kale ilçemize buna benzer hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Bülent Tüfenkci de hayırlı bir işin yapıldığına dikkat çekerek, yakın zamanda da belediye binasının da temelini atacaklarını bildirdi. Tüfenkci, “Gençlik ve Spor Bakanımız, ilimizin birçok ilçesine ve mahallesine gençlik merkezi kazandırdı. Yarınlarımız olan gençlerimizin başta spor ve mesleki gelişimleri olmak üzere her alanda faydalı olacak merkezin hayırlı olmasını diliyorum" diyerek, bu tür tesislerin gençlerin yetişmesinde önemli yatırım olduğunu vurguladı.
Kale Belediye Başkanı Murat Koca da konuşmasında bu tür tesislerin önemini anlattı.
AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Malatya ve Kale ilçesinde de yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini ifade ederek, Kale ilçesinin daha güzel hizmetlere laik olduğunu ve temeli atılan bu merkezin gençlere ve Kale halkına hayırlı olmasını temenni etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise, Kale Gençlik Merkezi’nin 2 milyon TL civarında maliyete mal olacağını belirterek, bin 376 metrekare alana yapılacağını aktardı. Atölyeler, konferans salonları, kütüphane gibi çok donanımlı olan tesis bitince ilçede gençlere hizmet edeceğini ifade eden Kayhan,” Kale halkımız adına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın İhsan Selim Baydaş’a destekleri ve yardımlarından dolayı hassaten teşekkür ederim” diye konuştu.

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