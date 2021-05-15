Malatya’da Atatürk anıtına çelen sunuldu

Malatya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 1521 Mayıs "Gençlik Haftası" açılışı dolayısıyla kanal boyunda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirdi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından anıta çelenk sunumu ile devam etti.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, ‘’Geleceğimizin teminatı olan sevgili Gençler, Değerli meslektaşlarım, basınımızın kıymetli temsilcileri ve değerli hazirun. Bilindiği gibi her yıl 1521 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanan Gençlik Haftası yaşanan pandemi ve tam kapanma nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir kutlama programı hazırladık. Malatya Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize edeceği Gençlik Haftası Programı, Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayacak olup hafta boyunca yapılacak olan ağaç dikimi, online müzik dinletisi, sergi, online satranç turnuvası, çelenk töreni, şehir turu ve sağlık çalışanlarına gül verilmesi gibi çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlerle devam edecektir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ülkemizde yaşanan bu salgın sürecinde yurtlarımızda karantina da olması gereken vatandaşlarımızı misafir ettik, gençlerimizin evde hareketsiz kalmaması için uzman antrenörlerimizin nezaretinde evlerinde online antrenmanlar yaptık, sosyal medya sayfalarımızda sanat ve spor faaliyetleri yayınladık. Salonlarımızın kapalı olduğu bu günlerde evlerimizin salonlarında yapılabilecek faaliyetleri halkımızla paylaştık. Ayrıca birçok tesisimizin bakım onarım işlerini tamamlayarak tesislerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine Gençlik Merkezlerimizde birçok uzaktan eğitimler yaptık. Hafta boyunca gerek il merkezimizde gerekse ilçelerimizde sosyal mesafe kurallarına ve içinde bulunduğumuz sürece uygun etkinliklerimiz devam edecektir. Sporda, sanatta, bilimde, teknolojide, ekonomide, ahlakta ve insanlıkta örnek bir toplum olma hedefimize ulaşmak için her koşulda yılmadan yolumuza devam etmeliyiz. Ülkemizin en kısa zamanda bu süreci atlatmasını ve gençlerimizin doğayla ve sporla buluşmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte fedakârca mücadele eden tüm vatandaşlarımıza minnetlerimizi sunuyoruz. Bu duygularla Milli Mücadelenin 102. Yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve değerli silah arkadaşlarını, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin sosyal mesafeye uyarak çeşitli etkinlik ve yarışmalarla kutlayacakları Gençlik Haftasını tebrik eder, saygılarımı arz ederim’’ dedi.

Tören, konuşmaların ardından sona erdi.

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