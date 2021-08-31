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Rektör Karabulut, acı kayısı çekirdeğinin kanser hücrelerine etkisini anlattı

İHA

Rektör Karabulut, acı kayısı çekirdeğinin kanser hücrelerine etkisini anlattı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bir televizyon yayınında, Kayısı çekirdeğinin ağrı kesici etkisinin de olduğuna dikkat çekerek, "Kanser hücrelerinden yola çıkıp vücudu istila eden süreçte de immun sistemini güçlendirdiğine dair bulgular elde edildi” dedi.
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ulusal bir televizyon kanalında ( HaberTürk) Ceren Bektaş Atuk’un sunduğu Ana Haber bülteninde, MTÜ’nün Kayısı ve Kayısı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde üretilen ürünler hakkında bilgiler vererek, acı kayısı çekirdeğinden üretimini yaptıkları Kayısır’ın kanser hücrelerine olan etkileri hakkında bilgiler verdi.
“Yaklaşık 11 yıllık çalışma”
Yapılan çalışmaların uluslararası arenada da ses getirdiğini ve talep olduğunu belirten Rektör Karabulut, ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu konuda iş birliği içinde olduklarını belirterek, “Kanada, Amerika, İngiltere gibi birçok ülkeden bizzat Malatya Turgut Özal Üniversitesi tescilli kayısı ve kayısı ürününden elde ettiğimiz Kayısır isminde prebiyotik kayısı ekstresi ve bunun yan ürünlerine yoğun talep var. Yaklaşık 11 yıllık bir çalışma ve bu makaleler o günden bugüne kadar uluslararası dergilerde yayınlandı. Yurtdışından da talep var özellikle Kanada’dan bizzat büyükelçi davet etti görüştü. Amerika’dan da büyük talepler aldık. Rusya’da Kayısı çekirdeğinin etkilerini ve yaptığımız çalışmaları anlattığımızda onlar da çok ilgilendi ve etkilendi” şeklinde konuştu.
“İmmun sistemini güçlendiriyor”
Kayısı çekirdeğinin ağrı kesici etkisinin de olduğuna dikkat çeken Karabulut, “Acı kayısı çekirdeğinin içerisinde amigdalin maddesinin bulunması özellikle ağrı kesici etkisi, Çin tıbbında da daha önce yapılan çalışmalarda da diz ve eklem ağrılarına iyi geldiğine dair makaleler vardı. Biz de 2010’lu yıllarda bundan esinlenerek yaptığımız antioksidan ve stres çalışmalarına istinaden özellikle hem insanlarda hem de deney hayvanlarında yaptığımız çalışmalarda gözlemlediğimiz özellikle hücre ölümünü durdurduğu ve burada kanser hücrelerinden yola çıkıp vücudu istila eden süreçte de immun sistemini güçlendirdiğine dair bulgular elde edildi” ifadelerine yer verdi.
“Günde üç ya da yedi tane kayısı çekirdeği tüketilebilir”
Kanser ile yapılan çalışmalarda özellikle karaciğer hasarında, kolon kanserinde ve meme kanserinde yapılan çalışmaların birçok uluslararası dergilerde de yayınlandığını ifade eden Karabulut, “Kayısı çekirdeğinde bulunan maddenin özellikle amigdalin maddesinin dozu çok önemliydi. Direkt adet vererek kayısı çekirdeği tüketmekten ziyade günde en az 20 miligram doz olacak diyoruz ve bu Avrupa gıda takviye sistemindeki belirlenmiş dozdur, Tarım Bakanlığında ilgili komisyonlarla yaptığımız çalışmalar sonucunda da artık gıda takviyesi olarak kullanılabiliyor. Günde üç ya da yedi tane kayısı çekirdeği tüketilebilir diyoruz ama bunun tükürükteki bir enzim ile aktifleştirilip vücutta tüketilmesi sırasında olası zararlı etkilerini önleyebilecek tamamen doğal kayısı çekirdeği ekstresi ürününü ortaya koyduk. Tabii ki güzel sonuçlar elde ettik. Kuru kayısılarda ki kükürt miktarının 4000ppm ‘e kadar karaciğer dokusunda ciddi bir hasar göstermediğini raporladık” ifadelerine yer verdi.
“Ürünü kullandıktan sonra daha rahat uyuyorum”
Karabulut, kapsül üretimlerini Kayısı Ürün Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiklerine parmak basarak, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı Ürün Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezimizde kapsül üretimini de bizzat yapıyoruz. Kanser hastalarının iyileşmesine dair bulgular elde ettik. Doktorlara danışarak kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Kayısı çekirdeğine yönelik araştırmalara baktığımızda Pakistan’da Hunza Türklerinin kansere yakalanmadığına dair makaleler görmüşsünüzdür. Bunun üzerinden de yola çıkarak hem önleyici hem tedavi edici etkisinin araştırıldığı bilimsel çalışmaları inceledik ve bu konuda araştırmalarımız sürüyor. gelen uluslararası misafirlerimizin kullandıktan sonra söylediği ‘bu ürünü kullandıktan sonra daha rahat uyuyorum’ şeklinde de dönüşler aldık” ifadelerini kullandı.
“Uluslararası yayınlanmış çalışmalarımız ile de kanıtladık”
Kayısı çekirdeğinin bağışıklık sistemine olan olumlu etkilerinin Covid 19’a karşı korunma anlamında etkili olduğunu gösteren bulgular elde ettiklerini aktaran Karabulut, “Tabi ki bu süreçte aşı çok önemli öncelikle herkese aşı olmaları konusunda ricalarımızı sizlerin aracılığınızla iletiyoruz. Endemik bitkileri oldukça fazla olan, tarıma elverişli Malatya bölgesinde yetişen Kayısı ve çekirdeğinin içerisindeki Allah’ın verdiği nimeti biz de bir ilaca, bir gıda takviyesine dönüştürdük ve çalışmalar devam ediyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de bununla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Deneysel kanser modellerinde de kanser hücrelerin ölümünü hızlandırdığını uluslararası yayınlanmış çalışmalarımız ile de kanıtladık. Kayısı çekirdeği yağının masajda antioksidan ve mutluluk hormanlarını arttırdığı konusunda bilimsel çalışmalarımız da mevcut” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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