Malatya'da karavan festivali kortej yürüyüşü ile başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da karavan festivali kortej yürüyüşü ile başladı

İHA

Battalgazi Belediyesi ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonunun iş birliğinde Malatya'da ilk kez düzenlenen "İspendere Kamp Karavan Festivali", Türkiye'nin dört bir yanından gelen karavan tutkunlarının görkemli kortej turu ile başladı. Karavan tutkunları, eşsiz tabiatı ve zengin mineral deposu suyu ile göze çarpan saklı cennet İspendere Şifalı İçmelerinde Türkiye'nin en iyi etkinliklerinden birini deneyimleyecek.

Malatya'da karavan festivali kortej yürüyüşü ile başladı

Battalgazi Belediyesi ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonunun iş birliğinde Malatya’da ilk kez düzenlenen “İspendere Kamp Karavan Festivali”, Türkiye’nin dört bir yanından gelen karavan tutkunlarının görkemli kortej turu ile başladı. Karavan tutkunları, eşsiz tabiatı ve zengin mineral deposu suyu ile göze çarpan saklı cennet İspendere Şifalı İçmelerinde Türkiye’nin en iyi etkinliklerinden birini deneyimleyecek.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonunun iş birliği ile düzenlenen ve 3 gün sürecek olan “İspendere Kamp Karavan Festivali” başladı. Malatya’da ilk kez düzenlenen bu muhteşem festivalin startı ise Türkiye’nin dört bir yanından festival için Battalgazi’ye gelen karavan tutkunlarının kortej turu ile verildi. Battalgazi Belediyesi önünde startı verilen kortej turu, kamp alanında son buldu. Eşsiz tabiatı ve zengin mineral deposu suyu ile sağlık turizminin başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İspendere Şifalı İçmelerindeki kamp alanına gelerek kayıt yaptıran karavan tutkunları, gönüllerince bir festivali Battalgazi’de yaşayacak.
Festival sucuk ekmek ikramı ile başlanacak
Startı verilen İspendere Kamp Karavan Festivali’ne katılan katılımcılar, sucuk ekmek ikramı ile festivale merhaba diyecek. Sucuk ekmek ikramının ardından Mandalin Tadında Kadir Baş ile 90’lar gecesi müzik ziyafeti yaşayacak olan katılımcılar, doğa yürüyüşleri ve birçok sürpriz etkinliklerinin yanı sıra Battalgazi Belediyesi’ne ait üstü açık tur otobüsü ile tarihi tur gezisine de çıkarılacak.
“Dolu dolu bir festival geçireceğiz”
Kayseri’den festivale katılan Celal Topaktaş isimli karavan tutkunu, “Festivale Kayseri’den geliyorum. Dolu dolu güzel bir festival olacak. Heyecanlı ve mutluyuz. Türkiye genelinde belediyelerin bu festivalleri düzenlemesi ve destek vermesi çok güzel. Ciddi bir turizm aslında. Karavanın anlamı Türkiye’de anlaşılmaya başlanıyor. Battalgazi Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu bu festival için şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
“Çok anlamlı bir festivale katılıyoruz”
Tarih başkenti bir ilçede bu festivalin düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu aktaran Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ ise, “Ben 30 yıllık karavancıyım. Karavan bizim için yaşamdır. Karavancıların genel anlayışı; Daha çok sahil, deniz, kum ve güneşli alanlar. Fakat artık kültürel değerlerimize, Anadolu’ya açılmamız gerektiğini benimsettik. Battalgazi Belediyemizin bu festivali de bizim için çok anlamlı oldu. Sonuçta tarih başkenti bir ilçedeyiz. Festival ile ilçemizin tanınırlığını arttıracağız. Malatya’da da ilk kez düzenleniyor. Bugün festivalimizin açılışını yapıyoruz. Kamp alanlarımıza geçiyoruz. Gösterilen ilgiden bir hayli memnunuz. Bu tür etkinlikler geleneksel hale getirilmesi gerek. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
“Festivalimizin geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz”
Karavan turizmini Malatya’ya kazandırmak istediklerinin altını çizen Belediye Başkanı Güder, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerimizi Battalgazi’de ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Festivaller bir şehrin değerini açığa çıkarma noktasında önemli etkinliklerdir. Battalgazi denildiği zaman ilk olarak tarih, kültür, medeniyet ve yaşanmışlık akla gelir. İlçemizde Dünya Kültür Mirası gibi bir hazine var. Bizlerin bu tarihi, medeniyeti ve kültürü, ulusal ve uluslararası vatandaşlara tanıtmamız gerekiyor. Marka şehri olan Malatya’mızda ve Battalgazi’mizde ilk kez böyle bir festivale imza attık. İnşallah bundan sonra paydaşlarımızın da desteğini alarak bu festivalimizi geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Malatya'yı karavan kamp merkezi yapmak için başlangıç yapmış olacağız. Katılımcılarımızı 3 gün sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olan İspendere Şifalı merkezimizde misafir edeceğiz. Şifalı suyumuzdan içecekler. Doğayla iç içe olup, birbirinden sürpriz etkinliklerimize katılacaklar. Festivalimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürkan, Doğanşehir Kaymakamı Kılıç’ı ziyaret etti Gürkan, “ Doğanşehir ilçemize hizmet götürmek için koordineli bir şekilde çalışacağız”
YEREL HABERLER Gürkan, Doğanşehir Kaymakamı Kılıç’ı ziyaret ...
Başkan Bülbüloğlu’ndan Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bülbüloğlu’ndan Anneler Günü mesajı
Malatya’da dolu, kayısı bahçelerine zarar verdi
YEREL HABERLER Malatya’da dolu, kayısı bahçelerine zarar verdi
‘Malatya Sokakları’ fotoğraf sergisinde geziliyor
YEREL HABERLER ‘Malatya Sokakları’ fotoğraf sergisinde geziliyor
Kuru kayısı ihracatında 9 ayda 320 milyon 459 bin dolar gelir elde edildi
YEREL HABERLER Kuru kayısı ihracatında 9 ayda 320 milyon 459 bin ...
Tarihi cami avlusunda yapılan beton bloklar tartışma konusu oldu Tarihi caminin siluetini kapatan beton bloklara kimileri destek verdi kimileri ise tepki gösterdi
YEREL HABERLER Tarihi cami avlusunda yapılan beton bloklar tartışma ...
Havuz ücretinde artış yok
YEREL HABERLER Havuz ücretinde artış yok
Milletvekili Tufenkci’den, Yeşilyurt Belediyesi hizmetlerine tam not Tüfenkci :“Yeşilyurt’ta ki büyük dönüşüm bizi gururlandırıyor”
YEREL HABERLER Milletvekili Tufenkci’den, Yeşilyurt Belediyesi ...
Malatya’dan ilk 4 ayda 149,5 milyon dolarlık ihracat Kentten en çok ihracat komşu ülkeye
YEREL HABERLER Malatya’dan ilk 4 ayda 149,5 milyon dolarlık ...
Yolcu otobüsünde esrar ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde esrar ile cinsel içerikli ürün ele ...
Malatya'daki silahlı kavgada 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'daki silahlı kavgada 1 tutuklama
Çocukların yüzünü güldürmek için kolları sıvadılar
YEREL HABERLER Çocukların yüzünü güldürmek için kolları sıvadılar
Doğanşehir’de dolu yağışı kayısıya zarar verdi
YEREL HABERLER Doğanşehir’de dolu yağışı kayısıya zarar verdi
"Paranı getirdim" deyip pompalı tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
YEREL HABERLER "Paranı getirdim" deyip pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ...
Yeni Malatyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarını ...
Malatya’da hastanelerdeki Covid’li hasta sayısı 3’e düştü
YEREL HABERLER Malatya’da hastanelerdeki Covid’li hasta sayısı 3’e ...
41 öğrenciye kamp için Çanakkale’ye uğurladı
YEREL HABERLER 41 öğrenciye kamp için Çanakkale’ye uğurladı
Yeşilyurt'ta tarihi caminin restorasyonu tamamlandı Çınar: “350 yıllık camimizi aslına uygun restore ettik”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta tarihi caminin restorasyonu ...
Malatyalıların ecdat yadigarı eserler turuna ilgisi
YEREL HABERLER Malatyalıların ecdat yadigarı eserler turuna ilgisi
Malatya’da sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Malatya’da sağanak ve dolu etkili oldu
Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi
Yeni Malatyaspor’da bayramlaşma töreni
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da bayramlaşma töreni
Malatya’da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Malatya’da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu
Malatya'da MÜSİAD üyeleri bayramlaştı
YEREL HABERLER Malatya'da MÜSİAD üyeleri bayramlaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.