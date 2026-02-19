Malatya'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? 2026 Malatya imsakiye takvimine göre iftar ve sahur saatleri
Malatya İmsakiye takvimi yayınlandı, böylece 2026 Malatya sahur ve iftar saatleri kesinleşti. 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahur yapıldı ve Ramazan ayı başladı. Peki, Malatya'da ilk iftar vakti ne zaman? İşte 2026 Malatya imsakiye takvimi ile sahur ve iftar saatleri
Ramazan ayının gelmesiyle Malatya İmsakiye takvimi yayınlandı, böylece oruç tutmaya hazırlanan vatandaşlar için 2026 Malatya sahur ve iftar saatleri netleşti. 29 gün boyunca imsak vakti ile sahur yapılacak ardından akşam ezanıyla iftar açılacak. Peki, Malatya’da sahur saati ve iftar vakti kaçta? İşte 2026 Malatya İmsakiye
MALATYA İLK İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Malatya İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur vakti saat 05.44'te bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 18.15 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19.32'de okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise 05.43 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
MALATYA İMSAKİYE 2026
Malatya'nın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Malatya İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Malatya Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Yeşilyurt, Battalgazi, Kale, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan, Doğanyol, ve Kabataş.
Tüm Malatya ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
ORUÇ KAÇ GÜN TUTULACAK?
2026 Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat’ta, son orucu ise 19 Mart tarihinde idrak edilecek. Bu yıl Ramazan ayında toplam 29 gün oruç tutulacak.