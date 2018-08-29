Malatya kayısısı
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Malatya kayısısında hedef "Uzakdoğu" pazarı

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, ihracatta rota Japonya ve Çin gibi Uzakdoğu ülkelerine çevrildi. Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacına ev sahipliği yapan Malatya'da yetiştirilen kayısı bu yıl da dünya sofralarını tatlandırdı

29.08.2018 - 12:52 | Güncelleme: AA

Rusya'dan Yeni Zelanda'ya, ABD'den Suudi Arabistan'a kadar 112 ülkeye ihraç edilen kuru kayısı, bu sayede hem ülke hem de kent ekonomisine katkı sağladı.  Türkiye'de "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı", geçen sezon 94 bin 965 ton ihracatla ülke ekonomisine 260 milyon 259 bin dolar gelir getirdi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon ton bazında iyi ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Temmuz 2016-Temmuz 2017 sezonunda 76 bin 548 ton kuru kayısı ihraç ederek 322 milyon 86 bin dolar gelir elde edildiğini anımsatan Özcan, 2017-2018 döneminde ise 94 bin 965 ton ihracat gerçekleştirerek 260 milyon 259 bin dolar gelir sağladıklarını kaydetti.

Özcan, geçen sezon 112 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, en çok ABD ve Avrupa ülkelerine ürün gönderdiklerini ifade etti. Arap ülkelerine de kayısı kuru kayısı sattıklarını anlatan Özcan, ihracatın yüzde 50'sinin 7 ülkeye gerçekleştirildiğini anlattı.

Özcan, dünyanın bir çok ülkesine ihracat yaptıklarını ancak Uzakdoğu pazarıyla ilgili sıkıntıların olduğunu kaydetti.

Malatya kayısısının mutlaka Uzakdoğu ülkelerine de girmesi gerektiğini dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"Özellikle ihracat yapan firmaların ve şirketlerin bu bölgelerde bir takım ziyaretlerde bulunabileceği programlar düzenlemek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah bu konuda Fırat Kalkınma Ajansı üzerinden müracaatta bulunacağız. Özellikle Uzakdoğu pazarlarına girmek biraz zor. Çin'de zerdali dediğimiz aşılanmamış kayısı üretimi var. Japonlar ithal ettikleri ürünleri çok önemli analizlerden geçiriyorlar. Dolayısıyla Uzakdoğu pazarlarına girmek biraz zor ama bununla ilgili çalışmalar yapacağız."

Özcan, yıllara göre bakıldığında kuru kayısı ihracatının ortalama 80-90 bin ton civarında seyrettiğini bildirdi. Kentte 2014'te yaşanan iklimsel sıkıntılar nedeniyle rekoltenin 50 bin ton civarına kadar gerilediğini ancak bu dönemin ardından yine yükselişe geçtiklerini anlatan Özcan, geçen sezon da güzel verim aldıklarını dile getirdi.

Özcan, yaklaşık 90 bin ton ihracatla ortalamayı yakaladıklarına dikkati çekerek, bu sezon 100 bin ton ihracat hedeflediklerini sözlerine ekledi.

 

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