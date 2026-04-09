        Malatya merkezli FETÖ operasyonuna 23 gözaltı

        Malatya merkezli FETÖ operasyonuna 23 gözaltı

        Malatya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 12:38 Güncelleme:
        FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

        Malatya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine engellenmesine yönelik, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Erzincan illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün güncel ve finans yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, aralarında sözde 'bölge mesulü', 'il finans sorumlusu' ve 'il eğitim sorumlusu' gibi konumlarda bulunan toplam 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 iş yerinde yapılan aramalarda; örgüt liderine ait kitap ve video kasetler, 33 bin 301 doları, 15 bin 100 Euro, 450 Riyal, 169 bin 500 TL, yasaklı yayınlar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

