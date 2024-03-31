Malatya Belediye başkan adayları kimlerdir? Malatya Belediyesi hangi partide? Malatya Belediye başkanı kimdir? Malatya Belediyesi hangi partide? Malatya Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Malatya Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Malatya Belediyesini hangi parti kazandı ve Malatya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Malatya yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:37 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:37 facebook

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