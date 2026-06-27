Malatya’da şüphelilerin telsizlerle emniyet frekanslarını dinlediği iddiasıyla operasyon düzenlendi
Malatya'da, emniyet teşkilatına ait haberleşme frekanslarını amatör telsizlerle dinledikleri ve kendilerini emniyet personeli gibi tanıttıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda telsiz cihazı ile ruhsatsız silah ele geçirildi
Giriş: 27 Haziran 2026 - 21:19 Güncelleme:
Malatya’da emniyet teşkilatına ait haberleşme frekanslarını amatör telsizlerle dinledikleri öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ayrıca kamuya açık alanlarda kendilerini emniyet personeli gibi tanıttıkları iddia edildi.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İddialar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
TELSİZ VE FREKANS CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda 50 el telsizi, 15 masa tipi telsiz, 5 telsiz frekans ayar cihazı ile 1 mors alfabesi cihazı ele geçirildi.
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RUHSATSIZ SİLAHLAR BULUNDU
Operasyonda ayrıca ruhsatsız 2 tabanca ile 70 fişeğe de el konuldu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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