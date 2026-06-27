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        Haberler Gündem Malatya’da şüphelilerin telsizlerle emniyet frekanslarını dinlediği iddiasıyla operasyon düzenlendi

        Malatya’da şüphelilerin telsizlerle emniyet frekanslarını dinlediği iddiasıyla operasyon düzenlendi

        Malatya'da, emniyet teşkilatına ait haberleşme frekanslarını amatör telsizlerle dinledikleri ve kendilerini emniyet personeli gibi tanıttıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda telsiz cihazı ile ruhsatsız silah ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 21:19 Güncelleme:
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        Emniyet frekansı dinleyenlere baskın

        Malatya’da emniyet teşkilatına ait haberleşme frekanslarını amatör telsizlerle dinledikleri öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ayrıca kamuya açık alanlarda kendilerini emniyet personeli gibi tanıttıkları iddia edildi.

        6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İddialar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        TELSİZ VE FREKANS CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ

        Adreslerde yapılan aramalarda 50 el telsizi, 15 masa tipi telsiz, 5 telsiz frekans ayar cihazı ile 1 mors alfabesi cihazı ele geçirildi.

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        RUHSATSIZ SİLAHLAR BULUNDU

        Operasyonda ayrıca ruhsatsız 2 tabanca ile 70 fişeğe de el konuldu.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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