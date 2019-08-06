UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos'ta deplasmanda Partizan'la karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti.
Yeni Malatyaspor'un UEFA'ya bildirdiği kadroda, şu futbolcular bulunuyor:
Mustafa Akbaş, Nuri Fatih Aydın, Muhammed Bilal Barman, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Ufuk Ceylan, Issam Chebake, Abdulsamet Damlu, Mitchell Donald, Fabien Farnolle, Moryke Fofana, Teenage Hadebe, Ahmet Ildız, Adis Jahovic, Erkan Kaş, Guilherme Costa Marques, Arturo Mina, Ghaylen Chaaleli, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Robin Yalçın, Erşan Yaşa, Mehmet Suha Yiğit, Murat Yıldırım, Berk Yıldız.
Mücadelenin rövanşı ise 15 Ağustos'ta Malatya'da oynanacak.
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