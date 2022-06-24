Malazgirt Savaşı Önemi ve Özeti 0:00 / 0:00

Anadolu coğrafyasını Türk dünyası için yeni bir yurt kılan, gerek Türk tarihi gerekse de Dünya tarihi için yeni bir dönemin işaretçisi olan Malazgirt Savaşı önemi ve özeti, Malazgirt Meydan Muharebesi tarihi, nedenleri, sonuçları ve tarafları gibi birçok sorunun cevabını verdiğimiz yazımızı sizler için derledik. Şimdi gelin birlikte bu tarihi zaferin detaylarına göz atalım.

Malazgirt Savaşı Hangi Devletler Arasında Oldu?

Malazgirt Savaşı’nda Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu karşı karşıya gelmiştir. Selçuklu ordularını idare eden hükümdar Alp Arslan iken Bizans İmparatoru ve komutanı ise Romen Diyojen’dir.

Malazgirt Savaşı Özeti ve Tarihi

Günümüzde de birçok etkinlik tertip edilerek coşkuyla kutlanan Malazgirt Savaşı Tarihi 26 Ağustos 1071’dir.

1060 yılında, Selçuklu hükümdarı Alp Arslan halkın bir kısmını Anadolu’ya göç ettirmiş ve onları tarıma müsait alanlara yerleştirmişti. Doğu sınırındaki bu durumdan rahatsız olan Bizans İmparatorluğu bölgeye bir sefer düzenlemiş fakat istediği sonucu alamamıştı. 1070 yılına gelindiğinde yeni bir Türk akını sonucunda Diyarbakır ve Halep, Selçukluların eline geçmiş, diğer Bizans şehirleri de Türk akınlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Tüm bu gerçekleşen Malazgirt Savaşı nedenleri neticesinde Bizans İmparatoru Romen Diyojen, beraberindeki büyük bir orduyla bölgeye hareket etti. Romen Diyojen komutasındaki 200 bin kişilik orduyla, Selçuklu hükümdarı Alp Arslan’ın ordusu 1071’de Malazgirt Ovası’nda karşı karşıya geldi .

İlk olarak okçuların saldırmasını emreden Malazgirt Savaşı komutanı Alp Arslan, bu şekilde Bizans birliklerine ağır kayıplar vermeyi başarmıştı. Savaşın ilerleyen safhalarında, eski bir Türk savaş taktiği olan Hilal taktiğini uygulamak amacıyla Selçuklu birlikleri geri çekilmeye başladı. Geri çekilen Türk birliklerini takip eden Bizans ordusu, bir süre sonra Selçuklu birliklerinin sahte geri çekilme taktiği sonucu, oluşturulan çemberin içinde kaldılar. Tam burada devreye giren Türk kılıç ustalarının da üstün gayretleriyle Bizans ordusu büyük bir yenilgiye uğradı ve savaşın kazananı Selçuklu Devleti oldu. Bizans İmparatoru Romen Diyojen, Alp Arslan tarafından esir alındı.

Malazgirt Savaşı Nerede Oldu?

Konuya ilgi duyup araştıranlar için, Malazgirt Savaşı’yla alakalı olarak en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de ‘Malazgirt Savaşı nerede oldu?’ sorusudur. Malazgirt Savaşı; Van, Erzurum ve Ağrı’nın ortasında yer alan bölgede meydana gelmiştir. Malazgirt, günümüzde ise Muş’a bağlı olan bir ilçedir. Ayrıca merkeze olan 137 km’lik uzaklığıyla Muş’un en uzak ilçesi konumundadır.

Malazgirt Savaşı’nın Nedenleri

Büyük Selçuklu Devleti’nin Anadolu’yu Türk milletine yurt kılma arzusu.

Bizans İmparatorluğu’nun, doğusunda güçlenen Selçuklu tehdidini ortadan kaldırmak istemesi.

Bizans İmparatorluğu’nda süren taht kavgalarını ve bozulan devlet düzenini Türklere karşı kazanılacak olan bir zaferle engelleme düşüncesi.

Malazgirt Savaşı’nın Sonuçları

Anadolu toprakları Türkler için yeni bir yurt olmuştur.

Türk ve İslam Dünyası üzerindeki Bizans tehdidi sona ermiştir.

Savaş sonunda Alp Arslan’ın, kendisi için savaşan beylere kılıç hakkı olarak fethettikleri yerleri vermesiyle birlikte Anadolu’da Beylikler Dönemi başlamıştır.

Bizans İmparatoru ve komutanı Romen Diyojen esir düşmüştür.

Malazgirt Savaşı Önemi

Malazgirt Savaşı’nın önemi bugünden geçmişe bakıldığında daha iyi anlaşılmaktadır. Yaklaşık 1000 yıldır kesintisiz olarak Türk yurdu olarak kalmayı başarmış olan Anadolu topraklarındaki bu ev sahipliğinin temelleri, ilk olarak Malazgirt Savaşı’nda elde edilen zaferle atılmıştır.

Malazgirt Savaşı Sonrası Kurulan Beylikler

Malazgirt Savaşı’nın hemen ardından özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde kurulmuş olan bu beyliklere Birinci Dönem Anadolu Beylikleri adı verilmiştir. Malazgirt Savaşı sonrası kurulan beylikler, kuruldukları yer ve tarihler şu şekildedir: