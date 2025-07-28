Maldivler Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Maldivler'de Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Maldivler’in Uluslararası Telefon Kodu: +960

Maldivler’in uluslararası telefon kodu +960’tır. Bu kod, ülke dışından Maldivler’e yapılan aramalarda telefon numarasının başına eklenir. Örneğin, Maldivler’de bir numaraya yurt dışından erişmek isteyenler +960 koduyla başlayan numarayı tuşlar. Ülkede sabit ve mobil telefon hizmetleri gelişmiş olup, başlıca operatörler arasında Dhiraagu ve Ooredoo Maldives bulunur. Mobil internet ve iletişim altyapısı özellikle turistik adalarda yoğun olarak kullanılmaktadır.

Araç Plaka Kodu: MV

Maldivler’in uluslararası araç plaka kodu MV’dir. Ancak Maldivler’in kara araç sayısı oldukça sınırlıdır çünkü ülke küçük ada yapısı ve ulaşımın büyük kısmı deniz ve hava yolu ile sağlanmaktadır. Yine de kara araçlarına ait plakalar MV kodu taşıyarak uluslararası alanda Maldivler’e ait olduklarını belirtir. Plakalar genellikle beyaz zemin üzerine siyah veya koyu renkli harf ve rakamlardan oluşmaktadır.

Resmi Para Birimi: Maldivler Rufiyası (MVR)

Maldivler’in resmi para birimi Maldivler Rufiyasıdır ve uluslararası kısaltması MVR olarak geçer. 1 Rufiya, 100 Laari’ye bölünür. Banknotlar genellikle 5, 10, 20, 50, 100 ve 500 Rufiya olarak basılırken, madeni paralar 1, 2, 5, 10, 25 ve 50 Laari olarak kullanılır. Turizm sektöründeki yoğunluk nedeniyle Amerikan Doları da yaygın şekilde kabul edilmektedir. Maldivler Merkez Bankası para politikasını yürütür ve ekonomik faaliyetlerde para birimi olarak Rufiya kullanılmaktadır.