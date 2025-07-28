Mali Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Mali'de Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Mali’nin Uluslararası Telefon Kodu: +223

Mali’nin uluslararası telefon kodu +223 olarak belirlenmiştir. Yurt dışından Mali’deki bir telefon numarasına erişmek için bu kod numaranın başına eklenir. Mali’de telefon numaraları genellikle 8 hanelidir ve sabit hatlar ile mobil hatlar arasında teknik farklar olmasına rağmen, ülke genelinde telefon iletişimi her geçen yıl gelişmektedir. Ülkede telekomünikasyon hizmetleri Orange Mali, Malitel ve Télécel Mali gibi operatörler tarafından sunulmaktadır.

Araç Plaka Kodu: RMM

Mali’nin uluslararası araç plaka kodu RMM (République du Mali) olarak kullanılır. Mali’de araç plakalarında, özellikle uluslararası kullanımda, bu kod araçların Mali menşeli olduğunu belirtir. Ülke içinde araç plakaları genellikle beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Bölgesel plaka kodları kullanılmakla birlikte, uluslararası trafik ve taşımacılıkta araçların üzerindeki RMM kodu tanınma açısından önemlidir.

Resmi Para Birimi: Batı Afrika CFA Frangı (XOF)

Mali’nin resmi para birimi Batı Afrika CFA Frangıdır ve uluslararası kodu XOF olarak geçer. Bu para birimi, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği’ne (UEMOA) üye ülkeler arasında ortak olarak kullanılır. Mali ekonomisi, bu ortak para birimi ile bölgesel ekonomik entegrasyonun bir parçası olarak faaliyet göstermektedir.