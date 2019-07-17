ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Maliye Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Maliye Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

MALİYE BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2019

Aşağıdaki tabloda Maliye Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Maliye Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.