        Mallorca: 1 - Real Betis: 2 | MAÇ SONUCU

        Mallorca: 1 - Real Betis: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Cedric Bakambu'nun formasını giydiği Real Betis, deplasmanda Vedat Muriqi'nin top koşturduğu Mallorca'yı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın eski futbolcusu Cedric Bakambu, Real Betis'in ikinci golünü kaydederek galibiyette rol oynadı. Bu sonuçla birlikte Real Betis puanını 41'e çıkarırken, Mallorca ise 24 puanda kaldı.

        Giriş: 16.02.2026 - 01:00 Güncelleme: 16.02.2026 - 01:07
        Bakambu, Vedat Muriqi'yi üzdü!
        İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca ile Cedric Bakambu'nun top koşturduğu Real Betis karşı karşıya geldi.

        Mallorca'nın ev sahipliğinde oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip oldu.

        Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 18'de Abdessamad Ezzalzouli ve 45+2. dakikada Cedric Bakambu atarken, ev sahibinin tek golünü ise 66. dakikada Fenerbahçe'nin eski forveti Vedat Muriqi kaydetti.

        Bu sonucun ardından Real Betis puanını 41'e yükseltirken, Mallorca ise haftayı 24 puanla tamamladı.

        İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Mallorca, Celta Vigo'ya konuk olacak. Real Betis, Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

