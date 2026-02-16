Mallorca: 1 - Real Betis: 2 | MAÇ SONUCU

Nurseli İdiz: Ya kalp krizi geçirtiyorsunuz ya da öldürüyorsunuz

Kısa süreli ritim bozukluğu yaşayan Nurseli İdiz, sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu; "Bende hem panik atak hem de aritmi oluyor zaman zaman. Biraz tansiyonum fırladı. Yani ya kalp krizi geçirtiyorsunuz adama ya öldürüyorsunuz"