UEFA Avrupa Ligi’nde nefesler tutuldu, Galatasaray’ın kritik Malmö deplasmanı için geri sayım başladı. 8 maçlık grup serisinin 6. haftasında sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, galibiyetle avantajını pekiştirerek ilk 8 sırada yer almak istiyor. Avrupa kupalarındaki performansıyla dikkat çeken Galatasaray, zorlu İsveç deplasmanında da etkileyici bir oyun sergilemeyi hedefliyor. Son maçta Barış Alper Yılmaz ve Osimhen’in sakatlıkları taraftarı endişelendirirken, teknik heyet taktik planlamalarını buna göre yapıyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. İşte ayrıntılar...