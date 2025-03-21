Malta Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Malta Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

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Malta Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Takımadalar ülkesi olarak tanınan Malta hangi kıtada yer almaktadır diye merak edenler için ülkenin Avrupa’nın Güneyi’nde yer aldığını belirtelim. Malta takımadaları, üç büyük ve iki küçük adadan meydana gelir. Büyük adaların isimleri, Malta, Gazo ve Comino’dur. Toplam yüzölçümü 316 kilometre kare olan Malta’nın en büyük adası ise 246 kilometre kare alana sahip olan Valetta’dır. Malta nerede diye ülkenin konumu hakkında daha detaylı bilgi verecek olursak, bu ada ülkesinin Akdeniz’in ortasında bulunduğunu ekleyebiliriz. Ayrıca Sicilya’nın da Güneyinde yer alan Malta, yüzyıllar boyunca Kuzey Afrika ve Avrupa arasındaki köprü görevini üstlenmiştir.

Malta Başkenti ve Malta Şehirleri

Malta başkenti, aynı zamanda ülkenin en büyük adası olan, Valletta'dır. Başkent Valetta, 16. Yüzyıl kenti olması sebebiyle, Barok karakterine sahip bir şehirdir. Malta başkenti Valetta adını, Jean Parisot De Vallette isimli bir şövalyeden almıştır. Küçük ancak zarif bir başkent olan Valletta, oldukça ilginç bir özelliğe sahip. Valetta, “Dünyanın en yoğun tarihi alanlarından biri” ünvanı ile karşımıza çıkar. Bunun nedeni ise elli beş hektarlık küçük bir alan içinde, fazlasıyla tarihi değer bulundurmasıdır. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde dahil olan Valetta’nın içinde üç yüz yirmi anıt bulunur. Diğer Malta şehirleri de Valletta gibi köklü bir tarihe geçmişe sahiptir. Bu Malta şehirlerinden biri de geçmişte ülkeye başkentlik yapan, Mdina kentidir. Mdina, “sessiz şehir” olarak adlandırılan ve Barok mimarisi ile göz dolduran önemli bir şehirdir. Dar sokakları, katedralleri, klişeleri, sarayları ile muhakkak görülmesi gereken Malta şehirleri içinde yer alır. Malta’da toplamda altmış sekiz yerel konsey vardır. Bu konseyler şehir statüsünde kabul edilir. Şehir kategorisinde olan bu yapılara, tarihte “citta” ünvanı verilmiştir. Malta resmi dili ise Malti ve İngilizcedir. Maltaca olarak da anılan dil, Afro-Asya dil ailesi grubunda yer alan tek Avrupa dilidir.