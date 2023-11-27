Maltepe'de inşaatın temelinde toprak kaydı, 5 katlı bina tahliye edildi
İstanbul'un Maltepe ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilen binanın temelinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yan taraftaki 5 katlı bina tahliye edildi
Maltepe'de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılarak yeniden yapılan binanın temelinde toprak kayması meydana geldi. Bu sırada yan taraftaki binanın bahçe duvarı da çökünce, tedbir amaçlı 5 katlı binada kalanlar tahliye edildi.
Olay, Çınar Mahallesi Manas Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çınar Sokak üzerinde kentsel dönüşüme giren binanın temelinde toprak kayması oluştu. Bu sırada yan taraftaki 5 katlı binanın bahçe duvarı ise çöktü.
BİNA SAKİNLERİ PANİK YAŞADIFotoğraf: DHA
Toprak kayması nedeniyle gelen sesleri duyan bina sakinleri korkuya kapılarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDIFotoğraf: DHA
DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda binada kalanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın girişine şerit çekerek tedbir aldı.
*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.