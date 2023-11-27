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        Haberler Gündem İstanbul Maltepe'de inşaatın temelinde toprak kaydı, 5 katlı bina tahliye edildi

        Maltepe'de inşaatın temelinde toprak kaydı, 5 katlı bina tahliye edildi

        İstanbul'un Maltepe ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilen binanın temelinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yan taraftaki 5 katlı bina tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 05:45 Güncelleme: 27.11.2023 - 05:45
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        İnşaatın temelinde toprak kaydı, 5 katlı bina tahliye edildi
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        Maltepe'de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılarak yeniden yapılan binanın temelinde toprak kayması meydana geldi. Bu sırada yan taraftaki binanın bahçe duvarı da çökünce, tedbir amaçlı 5 katlı binada kalanlar tahliye edildi.

        Olay, Çınar Mahallesi Manas Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çınar Sokak üzerinde kentsel dönüşüme giren binanın temelinde toprak kayması oluştu. Bu sırada yan taraftaki 5 katlı binanın bahçe duvarı ise çöktü.

        BİNA SAKİNLERİ PANİK YAŞADI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA
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        Toprak kayması nedeniyle gelen sesleri duyan bina sakinleri korkuya kapılarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda binada kalanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın girişine şerit çekerek tedbir aldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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