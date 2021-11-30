Maltepe Sahili'nde lodos nedeniyle kıyıya oturan gemi battı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul
ABONE OL

Maltepe Sahili'nde lodos nedeniyle kıyıya oturan gemi battı

Maltepe'de kuvvetli lodos nedeniyle akşam saatlerinde iskeleye demirli olan bir gemi halatının kopması sonucu kıyıya oturdu. Dalgaların etkisiyle iskeleye çarpan gemi gece saatlerinde su alarak battı.

Maltepe Sahili'nde lodos nedeniyle kıyıya oturan gemi battı
Maltepe Sahili'nde lodos nedeniyle kıyıya oturan gemi battı
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodosun etkisiyle akşam saatlerinde Kumcular İskelesine demirli gemilerden AYİS 1 isimli Ro Ro gemisinin halatı koptu. Sürüklenen gemi kıyıya otururken, diğer gemiler de lodos nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Tedbir amaçlı Mehmetçik römorkörü olay yerinde geldi. Gece saatlerinde ise dalgaların etkisiyle iskeleye çarpan gemi su alarak battı.

Gemi sahiplerinin arkadaşı olduğunu söyleyen Kerim Kılıç, "Şimdi zaten bu hava üç gündür dört gündür beklenen bir havaydı. Cumadan başladı, 3-5 dediğimiz bir hava bu şimdi, yalnız 5-7'ye kadar çıktı bu hava. Burada çıkartma gemileri bunlar. AYİS 1, AYİS 2 diye. AYİS 1 gemisi tabi halatlarını koparınca buraya bu şekilde yanladı ve kayalara vurup su aldı. Şu an battı. Sabah daha şiddetli bir hava daha var oda aşağı yukarı beş altı gibi diğer gemiye baştan hafif dokunuyor." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: FETÖ'ye şafak baskını! 3 önemli operasyon - Haberler
GÜNDEM FETÖ'ye 3 önemli operasyon!
30 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son depremler listesi - En son nerede deprem oldu?
GÜNDEM 30 Kasım Son depremler (Kandilli ve AFAD)
İstanbul hava durumu 30 Kasım: LODOS bugün var mı? Meteoroloji'den uyarı geldi!
GÜNDEM Bugün lodos var mı?
SON DAKİKA tatil olan iller! 30 Kasım bugün okullar tatil mi? İl il tatil haberleri
GÜNDEM Okullarda tatil haberleri peş peşe geliyor!
SON DAKİKA: Daha 16 yaşındaydı! Evde ölü bulundu! - Haberler
GÜNDEM Daha 16 yaşındaydı! Kahreden haber!
Son dakika: HSK, yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
GÜNDEM HSK, yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
Son dakika hava durumu: TUFAN GİBİ... Meteoroloji'den tam fırtına lodos uyarısı - 30 Kasım
GÜNDEM Tam fırtına alarmı! Sağanak yağış da var
BUDO ve İDO seferleri bugün iptal mi? 30 Kasım İDO seferleri yapılacak mı?
GÜNDEM İDO ve BUDO'yu kullanacaklar dikkat!
Son dakika: İzmir'de DEPREM! Kandilli ve AFAD deprem: İZMİR - 5.3
GÜNDEM İzmir depremle sarsıldı!
İzmir'de okullar tatil mi? Bugün, (30 Kasım) İstanbul Ankara'da okullar tatil mi?
GÜNDEM Eğitime lodos engeli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.