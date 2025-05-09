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        Malulen emekli nasıl olunur? Malulen emekli olma şartları nelerdir?

        Malulen emeklilik, çalışma hayatı devam ederken sağlık sorunları nedeniyle iş gücünü kaybeden bireyler için devlet tarafından sağlanan bir sosyal güvence sistemidir. Ancak bu emeklilik türü, diğer emeklilik sistemlerinden biraz daha farklı işlediği için çoğu kişi tarafından tam olarak bilinmez. "Malulen emekli olmak ne demek?", "Kimler malulen emekli olabilir?", "Malulen emekli olma şartları nelerdir?" gibi soruların cevabı aslında hem tıbbi hem de hukuki süreçlerin iç içe geçtiği bir tabloyu ortaya koyar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 15:41 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:41
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        Malulen emekli nasıl olunur?
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        Malulen emekli olabilmek için yalnızca rahatsızlık yaşamak yeterli değildir; belli bir sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve sağlık kurulu raporu gibi şartların da sağlanması gerekir. Bu içerikte, “malulen emekli nedir, kime denir, nasıl olunur ve şartları nelerdir” gibi sorulara açıklayıcı ve anlaşılır yanıtlar sunuyoruz. Sürece başlamadan önce bilinmesi gereken her şey bu yazıda seni bekliyor.

        MALULEN EMEKLİ OLMAK NE DEMEK?

        Malulen emekli olmak, çalışan bir bireyin, ağır bir hastalık ya da kalıcı sağlık sorunu nedeniyle iş gücünü önemli ölçüde kaybetmesi sonucu çalışma hayatına devam edememesi durumunda, sosyal güvenlik kurumu tarafından erken emekli edilmesidir. Bu sistem, bireyin mağduriyetini azaltmayı ve temel yaşamını sürdürebilmesini sağlamayı amaçlar.

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        Ancak malulen emeklilik kavramı ile “erken yaşta normal emeklilik” ya da “engelli emekliliği” sıkça karıştırılır. Malulen emeklilikte temel fark; çalışmaya devam ederken ortaya çıkan ve en az %60 oranında iş gücü kaybına neden olan bir sağlık sorununun bulunmasıdır.

        MALULEN EMEKLİ NEDİR? KİME DENİR?

        Malulen emekli, belli bir süre çalıştıktan sonra, sağlık durumu nedeniyle artık çalışamayacak seviyeye gelen ve bu durumunu resmi sağlık kurullarıyla belgeleyerek emeklilik hakkı kazanan kişiye denir. Bu kişiler genellikle aşağıdaki özellikleri taşır:

        • Çalışma gücünün %60 ve üzerini kaybetmiştir.
        • Bu kayıp çalışma hayatı devam ederken ortaya çıkmıştır.
        • SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş hastaneden sağlık kurulu raporu alınmıştır.
        • Gerekli sigortalılık süresi ve prim gün sayısı doldurulmuştur.

        Malulen emekli olan kişi, artık aktif iş hayatına devam edemeyecek düzeyde sağlık sorunu olan bir birey kabul edilir ve SGK tarafından maaş bağlanır.

        MALULEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?

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        Malulen emekli olmak isteyen bir kişinin izlemesi gereken süreç çok yönlüdür. Sağlık raporu, sigorta şartları ve SGK başvuruları bu sürecin temel parçalarıdır. İşte adım adım süreç:

        • Hastalık veya engel durumu tespit edilir. Kişi çalışırken ciddi bir sağlık sorunu yaşar ya da teşhis konur.
        • SGK’ya başvuru yapılır. Kuruma yazılı başvuruyla malulen emeklilik talebi iletilir.
        • Yetkili hastaneye sevk edilir. SGK tarafından belirlenen bir devlet hastanesine veya üniversite hastanesine sevk yapılır.
        • Sağlık kurulu raporu alınır. En az %60 oranında iş gücü kaybı olduğuna dair rapor düzenlenmelidir.
        • SGK sağlık kurulu incelemesi yapılır. Rapor SGK sağlık kurulu tarafından incelenir ve onay verilir.
        • Malulen emeklilik onaylanırsa maaş bağlanır. Tüm şartlar uygunsa kişi malulen emekli olur ve maaşı başlatılır.

        Bu süreçte en çok zaman alan adım sağlık kurulu sürecidir. Kurum, zaman zaman ek belge talep edebilir veya kişinin başka bir hastaneye sevkini isteyebilir.

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        MALULEN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

        Malulen emekli olabilmek için yalnızca hastalık tanısı konulması yeterli değildir. SGK’nın belirlediği bazı yasal ve teknik şartlar vardır. İşte o şartlar:

        • En az 10 yıl sigortalılık süresi bulunmalıdır.
        • Toplamda en az 1800 gün prim ödenmiş olmalıdır.
        • Çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiğine dair sağlık kurulu raporu alınmalıdır.
        • Sağlık sorunu, sigortalılık süresi başladıktan sonra ortaya çıkmış olmalıdır.
        • Kişinin maluliyet durumu SGK Sağlık Kurulu tarafından da onaylanmalıdır.

        Ayrıca eğer kişi başkasının bakımına muhtaç durumdaysa, 10 yıl şartı aranmadan 1800 prim günü ile malulen emekli olabilir. Bu istisna durumu özellikle ağır engel yaşayanlar için tanınmıştır.

        MALULEN EMEKLİLİKTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Malulen emeklilik süreci bazı riskler ve önemli detaylar da barındırır. Yanlış ya da eksik bilgi, sürecin uzamasına veya reddedilmesine neden olabilir.

        • Rapor oranı %60’ın altında çıkarsa emeklilik onaylanmaz. Bu durumda kişi itiraz edip yeniden sevk talep edebilir.
        • Hastalık sigorta başlangıcından önce oluştuysa başvuru reddedilir. Bu nedenle hastalık geçmişi ayrıntılı incelenir.
        • Sağlık raporu alınsa bile SGK kurulunun onayı şarttır. Hastaneden çıkan rapor yeterli değildir; SGK ayrıca inceler.
        • Malulen emekli olduktan sonra çalışmaya devam edilirse emeklilik iptal edilir. Maaş kesilir, hak kaybı yaşanabilir.

        Bu süreçte uzman desteği almak ya da bir sosyal güvenlik danışmanına başvurmak faydalı olabilir. Malulen emekli olmak, belli şartları sağlayan ve iş gücünü önemli oranda kaybetmiş bireyler için sosyal güvenlik sistemi tarafından tanınan bir haktır. Ancak bu hak, sadece sağlık sorunuyla değil; aynı zamanda sigorta geçmişi, prim günü ve resmi süreçlerle birlikte değerlendirilir. “Malulen emekli nasıl olunur, şartları nelerdir, kimler malulen emekli sayılır” gibi soruların yanıtlarını artık net şekilde biliyorsan, başvurular öncesi gerekli hazırlıkları daha bilinçli yapabilirsin.

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