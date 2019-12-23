Moda dünyasındaki kalıpları yıkan duruşuyla tanınan manken Mama Cax 30 yaşında hayatını kaybetti.

Daha önce ünlü modelle çalışan Rihanna, Mama Cax'ın ölümü üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir kraliçe. Bir güç. Gücünü SavageXFenty podyumuna taşıyarak dünya çağında birçok kişiye ilham olan güzelliğin güç merkezi. Güç içinde uyu kardeşim" ifadelerini kullandı.

Gençlik yıllarında akciğer ve kemik kanserine yakalanan ve tedavi sürecinde geçirdiği bir ameliyat sonucu 16 yaşında bir bacağını kaybeden Cax, adını ilk olarak moda, seyahat ve yaşam tarzıyla ilgili bilgiler paylaştığı blog yazılarıyla duyurmuştu.

Özgüven ve kendini her haliyle sevmenin önemini vurgulayan asıl adı Cax, moda dünyasının engellilere daha açık olması için de yoğun çaba harcıyordu.