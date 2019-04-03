Mamut Art Project başladı

Mamut Art Project bugün Maçka Küçükçiftlik Park'ta ziyaretçilere kapılarını açıyor. Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut Art Project'in yedinci edisyonunda 50 sanatçının 600’den fazla eseri sergileniyor.

Barbaros Kayan-'Moving Portraits'

Son beş yıldır Akkök Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen Mamut Art Project’te bu yıl; sanat eserlerinin yanı sıra yeni sergi alanı tasarımı, birbirinden değerli isimlerin ilham veren hikayelerinin yer aldığı Mamut Shots programı, çocuk atölyeleri ve Masalz by Krüw sergisi damga vuracak.

Bora Aşık-'Kaçıncı Dünya Savaşı'



Güncel sanatta umut vaat eden sanatçılar için benzersiz bir keşif alanı sunan Mamut Art Project’in 7. edisyonua 1350 başvuru yapıldı. Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project’e seçilen eserler; güncel sanatın önde gelen sanatçılarından Memed Erdener namı diğer Extramücadele, koleksiyoner Ari Meşulam, küratör ve yazar Aslı Seven, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu ve son olarak Pi Artworks’ün kurucusu Yeşim Turanlı tarafından değerlendirildi.

Çağan Okuyan



Mamut; her yıl olduğu gibi bu yıl da başvurular arasından belirlediği sanatçılara disiplinlerarası bir paylaşım ve sergileme imkânı sunuyor. Bu yıl ayrıca, Mamut sanatçıları Ceren Özşahin (MAP’17) ve Zeynep Tümertekin’in (MAP’19) tasarlayacağı yeni bir sergi alanı ile karşılıyor.

Emin Berk-'Daily Vacation'



Motivasyon, kolektif güç, farkındalık, cesaret, ilk adım, üretken olma gibi kavramları, tek dozluk SHOTS konuşmalara dönüştüren Mamut Art Project; 6 Nisan Cumartesi günü Burçak Bingöl, Erdil Yaşaroğlu, Kürşat Başar, Mirgün Cabas, Memed Erdener, Tuğçe Tuna ve Tuğrul Tülek’i konuk olarak ağırlayacak.

Göksu Yurtseven

Mamut Art Project’te geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklar unutulmadı. Çocukları sanatla buluşturma imkânı sunan Mamut Çocuk Atölyeleri; The Nest iş birliği ile 6-7 Nisan tarihlerinde Mamut Çocuk Atölyeleri’nde etkileyici, eğlenceli ve keşfetmeye yönelik bir atölye programı tasarlandı. Yaratıcılıktan ilham alarak oluşturulan alanlarda çocuklar; yeni keşifler yapma fırsatı bulacak.

Mehmet Resul Kaçar

2016’dan beri Mamut kapsamında yer alan Mamut Performansları programı, bu yılki başvurular arasından seçilen sekiz performansa yer veriyor. Programda yer alan sanatçılar; izleyenleri oyun oynamaya, dilek dilemeye, dans etmeye ve değişime tanık olmaya kadar uzanan birçok deneyime davet ediyor.

Melike Koçak-'Esen, Ürperten'

Üç yıldır Mamut Art Project kapsamında özel sergileriyle yer alan ve büyük ilgi gören alternatif sanat inisiyatifi Krüw bu yıl; biraz çocukluğumuza inerek, masal klasiklerini ve onların unutulmaz kahramanlarına yer veriyor. Serigrafi baskı tekniğiyle hazırlanan çalışmalar, bu yıl Masalz by Krüw sergisiyle ziyaretçilerle buluşuyor.

İsmail Yılmaz

Mamut Art Project 7 Nisan Pazar günü sona erecek.