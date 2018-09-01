Diyet yaparken pişmanlık hissetmemek isteyenlere hafif ve doyurucu bir lezzet önerimiz var: Mamzana salatası! İçerisinde patlıcan, kırmızı biber, domates, yeşil biber gibi sebzeler bulunan Mamzana tarifiyle pişmanlık duymayacaksınız bizden söylemesi! Peki fesleğenli diyet makarna nasıl yapılır? İşte domates soslu fesleğenli makarna tarifi için malzemeler...

MAMZANA SALATASI MALZEMELER

2 adet közlenmiş patlıcan

2 adet közlenmiş kırmızı biber

2 adet közlenmiş yeşil biber

2 adet küçük doğranmış kabuksuz domates

7 adet ceviz

3-4 dal maydanoz

1 yemek kaşığı nar ekşisi

2 diş sarımsak

Arzuya göre 1 tatlı kaşığı sirke

Tuz ve kırmızı biber

Arzuya göre 1 çorba kaşığı yoğurt

MAMZANA SALATASI NASIL YAPILIR?

Közlenmiş sebzeleri bir salata tabağına doğrayın. Diğer malzemeleri ilave edip karıştırın. İsteğe bağlı olarak yoğurtla servis edin. Mamzana salatanız hazır! Afiyet olsun...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ