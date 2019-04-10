Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United, Barcelona'yı konuk ediyor. Kırmızı Şeytanlar son 16 turunda PSG'yi evinde 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Paris'te 3-1 yenerek turlamıştı. Barcelona ise bir başka Fransız ekibi Lyon'u geçerek son 8 takım arasına kalmıştı.

MANCHESTER UNITED - BARCELONA

MANCHESTER UNITED: De Gea, Young, Lindelof, Smalling, Shaw, Dalot, McTominay, Fred, Pogba, Rashford, Lukaku

TEKNİK DİREKTÖR: Ola Gunnar Solskjaer

BARCELONA: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Coutinho, Arthur, Suarez, Messi

TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde

STAT: Old Trafford

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1 / beIN SPORTS MAX HD 1

HAKEM: Gianluca Rocchi