        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Manchester City: 0 - Bayer Leverkusen: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester City: 0 - Bayer Leverkusen: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı, bu gece oynanan 9 karşılaşmayla birlikte başladı. Alman ekibi Bayer Leverkusen, deplasmanda Manchester City'i 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 01:18 Güncelleme: 26.11.2025 - 01:18
        Bayer Leverkusen, M.City'i devirdi!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta mücadelesi başladı.

        36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.

        Chelsea, konuk ettiği Barcelona'yı 3-0 yendi. Maçın 44. dakikasında Barcelona'da stoper Ronald Araujo kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Alman ekibi Bayer Leverkusen, deplasmanda İngiltere'nin Manchester City takımını 23. dakikada Alejandro Grimaldo ve 54. dakikada Patrik Schick'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

        Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, deplasmanda Ajax'ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

        Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Ajax (Hollanda)-Benfica (Portekiz): 0-2

        Galatasaray-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1

        Manchester City (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

        Chelsea (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 3-0

        Borussia Dortmund (Almanya)-Villarreal (İspanya): 4-0

        Napoli (İtalya)-Karabağ (Azerbaycan): 2-0

        Slavia Prag (Çekya)-Athletic Bilbao (İspanya): 0-0

        Bodo/Glimt (Norveç)-Juventus (İtalya): 2-3

        Olimpik Marsilya (Fransa)-Newcastle United (İngiltere): 2-1

