İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyen Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'deki 37. haftasında Etihad Stadı'ndaki maçta Manchester City, Chelsea'yi 12. dakikada Julian Alvarez'in golüyle yendi.
Bu sonucun ardından 81 puanlı Arsenal'in önünde bir maçı eksik 88 puanlı Manchester City zirvede yer aldı. City maç sonunda kupasına kavuştu. Kupayı İlkay Gündoğan kaldırdı.
Maçın başında Chelseali futbolcular, çıkış tüneli önünde rakiplerini bekleyerek alkışladılar.
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