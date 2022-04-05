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Manchester City Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City Atletico Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Devler liginde çeyrek finalin ilk gecesinde ekranlara gelecek maçlardan biri olan zorlu mücadelede İngiliz devi Manchester City, sahasında güçlü İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk ediyor. Peki Manchester City Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Manchester City Atletico Madrid maçı saat 22:00'de başlayacak...

MAN. CITY ATL. MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçına sahne olacak Manchester City Atletico Madrid maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Aké, Laporte, João Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay, Sterling, Foden, Jack Grealish

Atletico Madrid : Oblak, Vrsaljko, Savic, Gimenez, Reinildo; Kondogbia, Herrera, Llorente, Lodi; Correa, Félix

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