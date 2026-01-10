Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City, FA Cup'ta 10 gol attı! - Futbol Haberleri

        Manchester City, FA Cup'ta 10 gol attı!

        Manchester City, FA Cup 3. Tur maçında, 1. Lig ekibi Exeter City'yi 10-1'lik skorla eledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 20:23 Güncelleme: 10.01.2026 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manchester City, FA Cup'ta 10 gol attı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manchester City, FA Cup 3. Tur maçında, 1. Lig ekibi Exeter City'yi ağırladı. Pep Guardiola'nın öğrencileri 10 - 1'lik skorla turu geçti.

        Karşılaşmada Manchester City'nin gollerini 12. dakikada Max Alleyne, 24. dakikada Rodri, 42. dakikada Jake Doyle Hayes (kendi kalesine), 45. dakikada Jack Fitzwater (kendi kalesine), 49 ve 90+3. dakikada Rico Lewis, 54. dakikada Antoine Semenyo, 71. dakikada Tijjani Reijnders, 79. dakikada Nico OReilly, 86. dakikada Ryan McAidoo kaydetti.

        Exeter City'nin tek golü 90. dakikada George Birch'ten geldi.

        Manchester City'nin Bournemouth'tan yeni transferi Antoine Semenyo maçta 64 dakika forma giydi ve ilk golünü.

        Erling Haaland karşılaşmanın ilk 45 dakikasında forma giydi ama gol bulamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fasta, 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulundu

        Fas Kültür Bakanlığı, ülkenin batısındaki Kazablanka kenti banliyölerindeki bir mağarada yaklaşık 773 bin yıl öncesine ait insan fosillerinin keşfedildiğini duyurdu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...