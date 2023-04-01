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Manchester City, Liverpool'u dağıttı!

İngiltere Premier Lig´in 29´uncu haftasında Manchester City, sahasında Liverpool´u 4-1 mağlup etti.

Manchester City, Liverpool'u dağıttı!
DHA

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City, sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu´nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 17'nci dakikada Salah'ın attığı golle1-0 öne geçti.

Manchester City, bu gole 27'nci dakikada Grealish ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 46'ncı dakikada Kevin de Bruyne ve 53'üncü dakikada İlkay Gündoğan'ın golleriyle skoru 3-1'e getirdi. 74'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Jack Grealish, karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-1.

Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 65´e çıkartarak lig lideri Arsenal ile olan puan farkını 5´e düşürdü. Liverpool ise 42´i puanda 6´ncı sırada kaldı.

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