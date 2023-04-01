Manchester City, Liverpool'u dağıttı!

Manchester City, bu gole 27'nci dakikada Grealish ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 46'ncı dakikada Kevin de Bruyne ve 53'üncü dakikada İlkay Gündoğan'ın golleriyle skoru 3-1'e getirdi. 74'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Jack Grealish, karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-1.

