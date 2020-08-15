Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Manchester City ile Lyon karşı karşıya geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlayan heyecan, 8'li finaller şeklinde Portekiz'de gerçekleşiyor. Manchester City, son 16 turunda ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Real Madrid'i, rövanşta da 2-1 mağlup ederek 8'li finale kaldı. Lyon ise ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Juventus'a deplasmanda 2-1 kaybetse de deplasman golünün avantajıyla turlayarak büyük bir sürprize imza attı.

MANCHESTER CITY - LYON

STAT: Juse Alvalade

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Danny Makkelie

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Fernandinho, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Jesus

TEKNİK DİREKTÖR: Pep Guardiola

LYON: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi

TEKNİK DİREKTÖR: Rudi Garcia

YARI FİNALE KALANLAR

Şampiyonlar Ligi 8'li finallerinde PSG, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale kaldı. Leipzig ise Atletico Madrid'i aynı skorla devirerek Fransız ekibinin yarı finalde rakibi oldu. Tarihi maçta Barcelona'yı 8-2 mağlup eden Bayern Münih'in rakibi ise Manchester City - Lyon mücadelesinin ardından belli olacak.