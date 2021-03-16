Manchester City M'Gladbach maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 23:00'de başlayacak...
MAN. CITY M'GLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına sahne olacak Manchester City M'Gladbach maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson; Stones, Dias, Cancelo, Zinchenko; İlkay Gündoğan, Fernandinho, Bernardo; Sterling, Mahrez, De Bruyne
B. Mönchengladbach : Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Lazaro, Stindl, Hofmann - Pléa.
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