Manchester City - Manchester United: 3-0 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Ligi'ndeki dev derbide Manchester City, sahasında Manchester United'ı 3-0 mağlup etti. Guardiola'nın ekibine üç puanı getiren golleri Foden ve Haaland (2) kaydetti.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Manchester United'ı 3-0 yendi.
Ligin 4. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda oynanan derbide Manchester United'ı konuk etti.
Ev sahibi ekip, Phil Foden'ın 18, Erling Haaland'ın 53 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.
Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadelede takımının kalesini korudu.
Bu sonuçla Manchester City, 6 puanla 8. sıraya çıktı. Manchester United ise 4 puanla 14. basamakta kaldı.