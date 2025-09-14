Habertürk
        Manchester City - Manchester United: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Manchester City - Manchester United: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Ligi'ndeki dev derbide Manchester City, sahasında Manchester United'ı 3-0 mağlup etti. Guardiola'nın ekibine üç puanı getiren golleri Foden ve Haaland (2) kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 20:42 Güncelleme: 14.09.2025 - 20:42
        Manchester derbisinde City farkı!
        İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Manchester United'ı 3-0 yendi.

        Ligin 4. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda oynanan derbide Manchester United'ı konuk etti.

        Ev sahibi ekip, Phil Foden'ın 18, Erling Haaland'ın 53 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.

        Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadelede takımının kalesini korudu.

        Bu sonuçla Manchester City, 6 puanla 8. sıraya çıktı. Manchester United ise 4 puanla 14. basamakta kaldı.

