Manchester City-Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Real Madrid'i ağırlıyor. Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Real Madrid, çeyrek final kapısını araladı. Maça dezavantajlı başlayacak olan Manchester City ev sahibi olmanın avantajını kullanıp tarihi bir geri dönüşün peşinde olacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesinde Manchester City-Real Madrid karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Manchester City-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Manchester City-Real Madrid maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...
Manchester City-Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Erken final olarak nitelenen mücadelede, skor avantajını bulunduran taraf çeyrek finale adını yazdıracak. Devler Ligi'nde gecenin maçında son haftalarda attığı goller ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Arda Güler'in Manchester City karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City-Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler...
MANCHESTER CİTY- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester City- Real Madrid maçı 17 Mart Salı bu akşam 23.00'te oynanacak.
MANCHESTER CİTY- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele Tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
Son dönemde performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli yıldızımız Arda Güler, Manchester City karşısında maça ilk 11'de çıkması bekleniyor.
MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11
Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait Nouri, Rodri, Cherki, Bernardo Silva, Doku, Semenyo, Haaland
REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois, Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Valverde, Arda, Tchouameni, Camavinga, Diaz, Vinicius