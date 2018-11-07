UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta maçında İngiltere temsilcisi Manchester City, evinde Shakhtar Donetsk'i konuğu ediyor.

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F Grubu'ndaki 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Shakhtar'ı 3 golle geçen Guardiola yönetimindeki City, 6 puanla grupta ilk sırada yer alıyor. İlk iki karşılaşmada Hoffenheim ve Lyon ile 2-2 berabere kalan Shakhtar Donetsk ise 2 puanla grubun son sırasında bulunuyor.

MANCHESTER CİTY - SHAKHTAR DONETSK

MANCHESTER CİTY: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, Silva, Mahrez, B.Silva, Sterling, Jesus

TEKNİK DİREKTÖR: Pep Guardiola

SHAKHTAR DONETSK: Pyatov, Kryvtsov, Bolbat, Rakitskyy, Matviyenko, Ismaily, Stepanenko, Kovalenko, Maycon, Taison, Moraes

TEKNİK DİREKTÖR: Paulo Fonseca

STAT: Etihad Stadyumu

HAKEM: Viktor Kassai

YAYIN: beIN SPORTS 2

KARŞILAŞMA ÖNCESİ F GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av P Manchester City 3 2 0 1 6 3 +3 6 Olympique Lyon 3 1 2 0 7 6 +1 5 Hoffenheim 3 0 2 1 6 7 -1 2 Shakhtar Donetsk 3 0 2 1 4 7 -3 2

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