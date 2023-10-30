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        Haberler Spor Futbol Fransa Manchester City zirve takibini sürdürdü - Futbol Haberleri

        Manchester City zirve takibini sürdürdü

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:38 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:38
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        City zirve takibini sürdürdü
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        İngiltere'de Tottenham, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Nice, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Premier Lig'deki Manchester derbisinde kazanan City oldu

        Zirve yarışında büyük heyecana sahne olan İngiltere Premier Lig'de haftanın öne çıkan mücadelesinde Manchester City, derbide konuk olduğu Manchester United'ı 26 ve 49. dakikalarda Erling Haaland, 80. dakikada Philip Foden'ın golleriyle 3-0 yendi.

        Sezona iyi bir başlangıç yapan Tottenham ise deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Tottenham, 53. dakikada Joel Ward'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, 66. dakikada Heung-Min Son'un fileleri sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı. Crystal Palace'ın tek golünü, 90+4. dakikada Jordan Ayew kaydetti.

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        Arsenal, Eddie Nketiah'ın 28, 50 ve 58. dakikalardaki golleriyle "hat trick" yaptığı maçta ağırladığı Sheffield United'ı 5-0 yendi. Takımın diğer golleri, 88. dakikada Fabio Vieira (penaltı) ile 90+6. dakikada Takehiro Tomiyasu'dan geldi.

        Zirve hesapları yapmaya devam eden Liverpool da ağırladığı Nottingham Forest'ı 31. dakikada Diogo Jota, 35. dakikada Darwin Nunez ve 77. dakikada Muhammed Salah'ın ağları sarsmasıyla 3-0 yendi.

        Ligin 10. haftası sonunda 26 puanlı Tottenham lider, 24'er puanlı takımlardan Arsenal ikinci, Manchester City üçüncü, 23 puanlı Liverpool dördüncü sırada yer aldı.

        El Clasico'yu Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı

        LaLiga'nın 11. haftasında, sezonun ilk "El Clasico" heyecanı yaşandı.

        Barcelona, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın golüyle konuk ettiği Real Madrid karşısında öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı. Madrid ekibi, bu sezon hücumcu kimliğiyle öne çıkan İngiliz futbolcusu Jude Bellingham'ın ikinci devredeki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

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        Sezonun sürpriz ekibi Girona, konuk ettiği Celta Vigo'yu 1-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını korudu.

        Atletico Madrid ise ağırladığı Alaves'i 2-1'lik skorla geçti.

        LaLiga'da 28 puanla zirvenin sahibi Real Madrid'i, aynı puanla Girona, 25 puanla bir maçı eksik Atletico Madrid, 24 puanla Barcelona izledi.

        Inter zirvede kalmaya devam etti

        Zirve yarışında büyük çekişmeye sahne olan Serie A'da Inter, sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 81. dakikada Marcus Thuram attı.

        Liderlik mücadelesi veren takımlardan son şampiyon Napoli ise Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırladığı Milan ile 2-2 berabere kaldı.

        Juventus, konuk ettiği Hellas Verona'yı 90+6. dakikada Andrea Cambiaso'nun golüyle 1-0'la geçti.

        Serie A'nın 10. haftası sonunda 25 puanlı lider Inter'i, 23 puanlı Juventus, 22 puanlı Milan, 18 puanlı Napoli takip etti.

        Bundesliga'da Bayern Münih, haftayı 8-0'lık galibiyetle kapattı

        Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 9. haftasına lider giren Bayer Leverkusen, ağırladığı Freiburg'u Florian Wirtz ve Jonas Hofmann'ın golleriyle 2-1 yenerek zirvedeki yerini korudu.

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        Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Bayern Münih, konuk ettiği Darmstadt'ı 8-0 mağlup etti. Bavyera ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Harry Kane, 56 ve 64. dakikalarda Leroy Sane, 60 ve 76. dakikalarda Jamal Musiala ile 71. dakikada Thomas Müller attı. Ev sahibi takımdan Joshua Kimmich 4. dakikada, konuk ekipten ise 21. dakikada Klaus Gjasula ve 41. dakikada Matej Maglica, kırmızı kart gördü.

        Ligin diğer gollü mücadelesinde Borussia Dortmund, konuk olduğu Eintracht Frankfurt ile 3-3 berabere kaldı.

        Ligin istikrarlı ekiplerinden Stuttgart ise ağırladığı Hoffenheim'a 3-2 yenildi.

        Bundesliga'da namağlup Bayer Leverkusen 25, Bayern Münih 23, Stuttgart ile Borussia Dortmund 21'er puanla ilk dört sırayı oluşturdu.

        Ligue 1'de liderlik koltuğuna Nice oturdu

        Liderlik yarışına birçok takımın dahil olduğu Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Hicham Boudaoui'nin golüyle deplasmanda Clermont'u 1-0 mağlup eden Nice, 10. haftada liderliğe yükseldi.

        Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Paris Saint-Germain (PSG) ise deplasmanda Brest'i 3-2 mağlup etti. Paris ekibine galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Warren Zaire-Emery, 28. ve 89. dakikalarda Kylin Mbappe attı.

        Deplasmanda Lille'e 2-0 mağlup olan Monaco ise liderlik koltuğunu devretmek zorunda kaldı.

        Ligue 1'de 22 puanlı Nice lider, 21 puanlı PSG ikinci, 20 puanlı Monaco üçüncü, 18 puanlı Lille dördüncü sırada yer aldı.

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