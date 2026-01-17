Habertürk
        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United: 2 - Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU (Derbide kazanan Man. United) - Futbol Haberleri

        Manchester United: 2 - Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United sahasında Manchester City'i ağırladı. Mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 2-0 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

        Giriş: 17.01.2026 - 17:25 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:27
        Manchester Derbisi'nde kazanan United!
        İngiltere Premier Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        M. UNITED'IN 3 GOLÜ VAR'A TAKILDI

        Kırmızı Şeytanlar'ın 34. dakikada Amad Diallo, 41'de Bruno Fernandes ve 90+2. dakikada ise Mason Mount ile attıkları goller, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

        Buna karşın ikinci yarıda çok net fırsatlar yakalayan Man. United, 65. dakikada Bryan Mbeumo ile 1-0 öne geçti. 76. dakikada ise Patrick Dorgu, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

        MAN. CITY 9 MAÇ SONRA KAYBETTİ

        Bu sonucun ardından M. United 3 maç sonra kazandı ve 35 puana yükseldi. Man. City ise 9 maç sonra kaybetti ve 43 puanda kaldı.

        Ligin 23. haftasında Manchester United deplasmanda Arsenal'e konuk olacak. Manchester City ise sahasında Wolverhampton'ı ağırlayacak.

