İngiltere Premier Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

M. UNITED'IN 3 GOLÜ VAR'A TAKILDI

Kırmızı Şeytanlar'ın 34. dakikada Amad Diallo, 41'de Bruno Fernandes ve 90+2. dakikada ise Mason Mount ile attıkları goller, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Buna karşın ikinci yarıda çok net fırsatlar yakalayan Man. United, 65. dakikada Bryan Mbeumo ile 1-0 öne geçti. 76. dakikada ise Patrick Dorgu, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.