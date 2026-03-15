        İngiltere Manchester United: 3 - Aston Villa: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester United: 3 - Aston Villa: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 30. haftasında Manchester United, evinde Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti. 2. yarıda Carlos Casemiro, Matheus Cunha ile Benjamin Sesko'nun golleriyle galibiyete ulaşan Manchester United, puanını 54'e yükseltti ve üçüncü sıradaki yerini korudu. Aston Villa ise haftayı 51 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Manchester United, 2. yarıda açıldı!

        İngiltere Premier Ligi'nin 30. haftasında Manchester United, Aston Villa'yı ağırladı. Old Trafford'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Kırmızı Şeytanlar oldu.

        Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 53'te Carlos Casemiro, 71'de Matheus Cunha ve 81. dakikada Benjamin Sesko attı. Konuk ekibin tek golünü ise 64. dakikada Ross Barkley kaydetti.

        Bu sonucun ardından üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran Manchester United, puanını 54'e çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Aston Villa ise 51 puanda kaldı.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Manchester United, Bournemuth'a konuk olacak. Aston Villa, West Ham'ı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşiyle yaşadığı tartışmada elindeki pompalı tüfek ateş alan şahıs hayatını kaybetti

        Hatay'da 3 çocuğunun annesi olan imam nikahlı eşiyle gerçekleşen tartışma esnasında yaşanan itiş kalkışta elindeki tüfek ateş alan ve çıkan saçmaların isabet ettiği 48 yaşındaki Hakan Uslu öldü. Uslu'nun imam nikahlı eşi D.S. kasten öldürme suçundan gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca ...
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
