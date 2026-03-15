Manchester United: 3 - Aston Villa: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 30. haftasında Manchester United, evinde Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti. 2. yarıda Carlos Casemiro, Matheus Cunha ile Benjamin Sesko'nun golleriyle galibiyete ulaşan Manchester United, puanını 54'e yükseltti ve üçüncü sıradaki yerini korudu. Aston Villa ise haftayı 51 puanla tamamladı.
15.03.2026 - 18:58
İngiltere Premier Ligi'nin 30. haftasında Manchester United, Aston Villa'yı ağırladı. Old Trafford'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Kırmızı Şeytanlar oldu.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 53'te Carlos Casemiro, 71'de Matheus Cunha ve 81. dakikada Benjamin Sesko attı. Konuk ekibin tek golünü ise 64. dakikada Ross Barkley kaydetti.
Bu sonucun ardından üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran Manchester United, puanını 54'e çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Aston Villa ise 51 puanda kaldı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Manchester United, Bournemuth'a konuk olacak. Aston Villa, West Ham'ı ağırlayacak.
