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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'dan Sir Alex Ferguson'a yasak! - Futbol Haberleri

        Manchester United'dan Sir Alex Ferguson'a yasak!

        Manchester United yönetimi, kulübün efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un maçlardan sonra soyunma odasına girmesini yasakladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 15:38 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:38
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        ManU'dan Alex Ferguson'a yasak!
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        Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, artık maçlardan sonra takımın soyunma odasına giremeyecek.

        Daily Mail'de yer alan habere göre, kulübün yönetimi, Ferguson'dan maçlardan sonra soyunma odasına girmemesini istedi.

        DAHA ÖNCE SERBESTTİ

        Ferguson'un Old Trafford'da oynanan maçlardan sonra soyunma odasına girmekte serbest olduğu ancak bunu her zaman yapmadığı kaydedildi.

        Manchester United'ın Ferguson'ın soyunma odasına girmesinin tamamen yasaklandığını kabul etmediği ancak kulübün bu konuda artık yeni bir anlayış getirmek istediği öne sürüldü.

        Manchester United'da soyunma odası ziyaretlerinin bir gelenek olduğu ve Ferguson ile birlikte daha önce David Gill, Mike Edelson ve Sir Bobby Charlton gibi isimlerin de soyunma soyuna girdiği vurgulandı.

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        ELÇİLİK GÖREVİ DE SONA ERDİ

        The Athletic geçtiğimiz günlerde de Manchester United'ın kulübün küresel futbol elçisi olan Ferguson'ın bu görevine son verdiğini ve efsane teknik adamın sezonun bitmesiyle birlikte kulüpten ücret almayacağını açıklamıştı.

        MANU KARİYERİ

        1986-2013 yılları arasında aralıksız olarak 27 yıl boyunca Manchester United'ı çalıştıran ve İngiliz ekibine altın çağını yaşatan Ferguson, Manchester United ile toplamda 38 kupa kazandı.

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