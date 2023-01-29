Manchester United'dan Weghorst sürprizi!

Ardından Beşiktaş ile sözleşme fesheden Weghorst, devre arasında Premier Lig devi Manchester United'a kiralık olarak gitti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, İngiliz devinin, Weghorst'un bonservisini satın alma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Manchester United'da şu ana kadar 3 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bir kez fileleri havalandırdı.

Hollandalı futbolcunun, bonservisinin olduğu Burnley ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.

Weghorst, Beşiktaş forması ile 18 maça çıkarken 9 gol atmıştı.