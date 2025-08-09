Manchester United'ın yeni golcüsü Sesko!

İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United, Almanya'nın Leipzig takımından Benjamin Sesko'yla 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Slovenyalı futbolcu "Manchester United'ın tarihi elbette çok özel, ancak beni asıl heyecanlandıran buradaki geleceğim. Projeyi konuştuğumuzda, bu takımın büyümeye devam etmesi ve yakında tekrar en büyük kupalar için mücadele etmesi için her şeyin yerli yerinde olduğu açıktı." şeklinde konuştu.