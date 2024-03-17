Manchester United- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
FA Cup çeyrek final mücadelesinde Manchester United- Liverpool'u konuk ediyor. Bu sezon Premier Lig'de beklentileri karşılayamayan kırmızı- şeytanlar Liverpool engelini geçerek FA Cup'ta yarı finale yükselmek istiyor. Peki, Manchester- United- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Premier Lig'de şampiyonluk adaylarından Lıverpool'da gözler FA Cup'a çevrildi. Jurgen Kloop'un öğrencileri kupada Arsenal, Norwich City, Southampton takımlarını eleyerek çeyrek finalde Manchester United'ın rakibi oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, Manchester United- Lıverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
MANCHESTER UNİTED- LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Manchester United- Liverpool FA Cup çeyrek final mücadelesi 17 Mart Pazar (bugün) 18:30'da başlayacak.
Old Trafford'da oynanacak olan maç Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.
Kritik maç öncesinde muhtemel 11'leri belli oldu.
MANCHESTER UNİTED- LIVERPOOL MUHTEMEL 11
Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Mainoo, Casemiro, Garnacho, McTominay, Fernandes, Rashford
Lıverpool: Kelleher, Bradley, Quansah, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Endo, Szoboszlai, Salah, Diaz, Nunez
MANCHESTER UNİTED SON DURUM
Manchester United, FA Cup’ta son olarak Nottingham Forest takımını 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Daha önceki maçlarda ise Newport County ve Wigan Athletic takımlarını eleyerek tur üst tura yükseldi.
LİVERPOOL SON DURUM
Jürgen Klopp'un öğrencileri, Premier Lig’de Arsenal ve Manchester City ile beraber şampiyonluk mücadelesi veriyor. Liverpool, FA Cup'ta Arsenal, Norwich City ve Southampton takımlarını eleyerek çeyrek final biletini aldı.