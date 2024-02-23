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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Manchester Unitedı'n forveti Hojlund sakatlandı! - Futbol Haberleri

        Manchester Unitedı'n forveti Hojlund sakatlandı!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Danimarkalı forveti Hojlund sakatlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:31 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:31
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        Manchester United'a kötü haber!
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        İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Rasmus Hojlund, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kas yaralanması tespit edilen 21 yaşındaki Danimarkalı forvet 2 ila 3 hafta oynayamayacak.

        Manchester ekibinde bu sezon 30 maçta forma giyen Hojlund'un 13 golü bulunuyor.

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